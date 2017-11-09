В Волжском автоледи на иномарке сбила женщину возле перехода и скрылась
Сегодня, 11:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kerchinfo.com
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В минувшую среду примерно в 8 утра на дороге между Волжским и рабочим поселком Средняя Ахтуба автомобиль Chevrolet Klan наехал на 57-летнюю женщину.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем иномарки находилась 59-летняя автоледи. Она ехала в сторону Средней Ахтубы и едва не врезалась в попутную машину, которая двигалась впереди.
Уходя от столкновения, женщина-водитель вырулила на правую обочину и там сбила пешехода возле нерегулируемого перехода. После чего сразу же скрылась с места происшествия.
Позднее автоледи была задержана сотрудниками полиции.
Сбитая иномаркой женщина получила травмы и была госпитализирована.
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