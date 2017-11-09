В Волгограде полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии марихуаны

В Волгоградской области оперативники задержали троих участников организованной преступной группы, которые подозреваются в сбыте марихуаны. У них изъята крупная партия растительного наркотика.

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке полицейского спецназа «Гром» при попытке сбыта крупной партии наркотиков задержаны трое участников организованной группы, подозреваемые в распространении наркотического средства растительного происхождения на территории региона», – сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В результате обысков по месту жительства задержанных и в гаражных боксах полицейские изъяли в общей сложности около 11 килограммов растительного наркотика.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Преступную группу возглавлял 46-летний ранее неоднократно судимый за различные преступления житель Волгограда. Он приобретал через интернет семена наркосодержащих растений, которыми потом засеивал участок в дачном обществе. Полученные наркотики перевозились в Волгоград и реализовывались оптом.

Преступная группа была раскрыта, когда в салоне автомашины одного из подозреваемых полицейские обнаружили полимерные пакеты с марихуаной.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ.