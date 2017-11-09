В Урюпинске завели дело на двух свидетельниц, давших ложные показания

Следователи межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» возбудили уголовное дело в отношении двух свидетельниц, которые подозреваются в даче ложных показаний на суде.

Женщины выступили свидетельницами по делу об угоне машины, в котором подозревалась их родственница. Они пытались уверять суд, что обвиняемая не имеет никакого отношения к преступлению. Мол, в то время женщина якобы находилась с ними. Причем ранее сама подсудимая сначала призналась в угоне, а на судебном заседании изменила свои показания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, суд счел свидетельские показания необоснованными, и подсудимую признали виновной, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

А вот обеим свидетельницам, возможно, теперь придется ответить за ложные показания. На них заведено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РФ.