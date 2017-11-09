В камышинском детском лагере обнаружили 20 кг сомнительной рыбы
При проверке учреждения инспекторы установили факт хранения и реализации 20 килограммов мороженой рыбы лемонемы, на которую не оказалось ветеринарных сопроводительных документов.
В Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия отметили, что наличие таких документов является обязательным условием для всех организаций, занимающихся поставкой и реализацией продуктов питания. В противном случае это считается грубейшим нарушением ветеринарного законодательства.
По итогам проверки были составлены протоколы по части 1 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На юридическое лицо выписан штраф в размере 10000 рублей. Также наказано и должностное лицо муниципального учреждения. Штраф для него составил 3000 рублей.
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