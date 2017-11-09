В камышинском детском лагере обнаружили 20 кг сомнительной рыбы

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарных правил при организации общепита в детском оздоровительном лагере «Солнечный» в Камышинском районе.

При проверке учреждения инспекторы установили факт хранения и реализации 20 килограммов мороженой рыбы лемонемы, на которую не оказалось ветеринарных сопроводительных документов.

В Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия отметили, что наличие таких документов является обязательным условием для всех организаций, занимающихся поставкой и реализацией продуктов питания. В противном случае это считается грубейшим нарушением ветеринарного законодательства.