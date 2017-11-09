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В камышинском детском лагере обнаружили 20 кг сомнительной рыбы
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В камышинском детском лагере обнаружили 20 кг сомнительной рыбы

Сегодня, 15:58ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: xcook.info
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