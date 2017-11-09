В Дзержинском районе водитель Audi сломал ногу в двойном ДТП на Землячке
Сегодня, 10:54ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне вечером в Дзержинском районе города Волгограда 48-летний водитель автомобиля Audi A4 попал в двойное ДТП на улице Землячки.
Авария произошла примерно в 17 часов напротив дома №41.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ехавшая в сторону 3-й Продольной Audi при обгоне попутки сначала врезалась в ВАЗ-2110, который собирался поворачивать налево. Затем, оказавшись на встречной полосе, иномарка врезалась в Volvo, направлявшийся к проспекту Дорожников.
В результате ДТП водитель автомобиля Audi A4 с переломом ноги был доставлен в больницу.
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