В Дзержинском районе водитель Audi сломал ногу в двойном ДТП на Землячке

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ехавшая в сторону 3-й Продольной Audi при обгоне попутки сначала врезалась в ВАЗ-2110, который собирался поворачивать налево. Затем, оказавшись на встречной полосе, иномарка врезалась в Volvo, направлявшийся к проспекту Дорожников.

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