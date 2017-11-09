В Дзержинском районе осудят 17-летнего поджигателя деревьев и кустарников

В Дзержинском районном суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который обвиняется по ч.4 ст.261 УК РФ – «Уничтожение лесных насаждений путем поджога».

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», 25 августа днем в лесопосадке Дзержинского района Волгограда на расстоянии 400 метров от дома №17 по улице Космонавтов возник ландшафтный пожар общей площадью 1 гектар. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили несколько очагов возгорания и следы поджога.

Позднее выяснилось, что пожар устроили два подростка в возрасте 17 и 15 лет. Несовершеннолетних злоумышленников удалось установить по записи автомобильного регистратора – проезжая по улице Землячки, водитель стал случайным свидетелем «детских шалостей», которые едва не привели к трагедии.

Фото: УМВД России по г. Волгограду

Благодаря переданной правоохранителям видеозаписи, преступление было раскрыто по горячим следам.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, подростки ради забавы подожгли 9 участков лесополосы в Дзержинском районе недалеко от крупного торгового центра. В результате пожара было уничтожено около 500 деревьев и более тысячи кустарников. К счастью, возгорание было вовремя замечено и оперативно ликвидировано спецслужбами вместе с местными жителями.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Дзержинского района, находится в суде. Старший из подростков будет ожидать приговора, находясь под стражей..

А вот уголовное преследование в отношении его 15-летнего сообщника прекращено в связи с тем, что в силу возраста нельзя привлечь его к ответственности.