В Дзержинском районе осудят 17-летнего поджигателя деревьев и кустарников
Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», 25 августа днем в лесопосадке Дзержинского района Волгограда на расстоянии 400 метров от дома №17 по улице Космонавтов возник ландшафтный пожар общей площадью 1 гектар. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили несколько очагов возгорания и следы поджога.
Позднее выяснилось, что пожар устроили два подростка в возрасте 17 и 15 лет. Несовершеннолетних злоумышленников удалось установить по записи автомобильного регистратора – проезжая по улице Землячки, водитель стал случайным свидетелем «детских шалостей», которые едва не привели к трагедии.
Благодаря переданной правоохранителям видеозаписи, преступление было раскрыто по горячим следам.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, подростки ради забавы подожгли 9 участков лесополосы в Дзержинском районе недалеко от крупного торгового центра. В результате пожара было уничтожено около 500 деревьев и более тысячи кустарников. К счастью, возгорание было вовремя замечено и оперативно ликвидировано спецслужбами вместе с местными жителями.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Дзержинского района, находится в суде. Старший из подростков будет ожидать приговора, находясь под стражей..
А вот уголовное преследование в отношении его 15-летнего сообщника прекращено в связи с тем, что в силу возраста нельзя привлечь его к ответственности.
Установлено, что оба несовершеннолетних поджигателя характеризуются отрицательно, ранее они уже попадали в поле зрения органов системы профилактики и состоят на специализированном учете.
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