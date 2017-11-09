Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Саратовец снял номера с чужой «девятки» в Камышине, чтобы не платить штрафы
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80+%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8b

Саратовец снял номера с чужой «девятки» в Камышине, чтобы не платить штрафы

Сегодня, 16:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: motor.kz
Читайте
также
Какая вода течет в Волгограде из крана и почему ультрафиолет нам не светит
Революционный Царицын в газетах: погромы, «дело Ленина», тиф и дороговизна
Евгений Минченко: «Телеграм уже начал составлять конкуренцию телеканалам»