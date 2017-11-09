Саратовец снял номера с чужой «девятки» в Камышине, чтобы не платить штрафы
По словам пенсионера, неизвестный похитил регистрационные знаки ночью.
По информации пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», подозреваемый был обнаружен в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Ольховке. Это 40-летний ранее судимый житель города Саратова.
Причем обнаружили его по снятым с чужой машины номерам – похититель установил их на свой автомобиль ВАЗ-21134.
По версии задержанного, регистрационные знаки он якобы случайно обнаружил на автодороге «Камышин – Ольховка – Иловля». И затем мужчина решил их использовать на своей машине, чтобы больше не получать штрафы ГИБДД, которых у него накопилось очень много.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.325.1 ч.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком).
Задержанному саратовцу теперь грозит лишение свободы на срок до одного года.
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