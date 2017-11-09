Саратовец снял номера с чужой «девятки» в Камышине, чтобы не платить штрафы

Накануне утром в полицию города Камышина обратился 64-летний местный житель, который заявил о краже государственных номеров с его автомобиля ВАЗ-21093.

По словам пенсионера, неизвестный похитил регистрационные знаки ночью.

По информации пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», подозреваемый был обнаружен в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Ольховке. Это 40-летний ранее судимый житель города Саратова.

Причем обнаружили его по снятым с чужой машины номерам – похититель установил их на свой автомобиль ВАЗ-21134.

По версии задержанного, регистрационные знаки он якобы случайно обнаружил на автодороге «Камышин – Ольховка – Иловля». И затем мужчина решил их использовать на своей машине, чтобы больше не получать штрафы ГИБДД, которых у него накопилось очень много.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.325.1 ч.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком).