После падения в автобусе №25 в больницу попали кондуктор и пассажирка
Сегодня, 13:34ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувшую среду в Центральном районе города Волгограда во время поездки в муниципальном автобусе №25 получили травмы две женщины.
Несчастный случай произошел примерно в 9 часов утра напротив дома №48д по улице Рокоссовского.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 37-летний водитель автобуса направлялся в сторону улицы Хиросимы и внезапно резко затормозил. В результате в салоне, не удержавшись, упали 54-летняя кондуктор и 25-летняя пассажирка.
При падении обе женщины получили травмы. С места происшествия на «скорой помощи» их доставили в больницу.
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