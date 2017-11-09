После падения в автобусе №25 в больницу попали кондуктор и пассажирка

При падении обе женщины получили травмы. С места происшествия на «скорой помощи» их доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 37-летний водитель автобуса направлялся в сторону улицы Хиросимы и внезапно резко затормозил. В результате в салоне, не удержавшись, упали 54-летняя кондуктор и 25-летняя пассажирка.

В минувшую среду в Центральном районе города Волгограда во время поездки в муниципальном автобусе №25 получили травмы две женщины.

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