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Под Волгоградом трое браконьеров на иномарке попались с убитыми косулями
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом трое браконьеров на иномарке попались с убитыми косулями

Сегодня, 15:33ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: forum-region.ru
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