Под Волгоградом трое браконьеров на иномарке попались с убитыми косулями
Сегодня, 15:33ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: forum-region.ru
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В среду рано утром в Среднеахтубинском районе сотрудники ДПС при досмотре на стационарном посту автомобиля «Toyota Land Cruiser» обнаружили в салоне разделанные туши двух самцов косули, внутренние органы и голову одного из животных.
Во внедорожнике вместе с 33-летним водителем находились двое пассажиров в возрасте 33 и 32 лет. У них полицейские изъяли охотничье ружье МР-155 калибра 12 мм, патроны к нему и нож.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, согласно заключению специалистов, ущерб животному миру региона составил 120 тысяч рублей.
Подозреваемые задержаны. Свою причастность к незаконной охоте они отрицают.
Дознаватели уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье может стать арест на 6 месяцев.
В рамках расследования назначены экспертизы и исследования изъятого оружия.
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