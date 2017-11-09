Под Волгоградом трое браконьеров на иномарке попались с убитыми косулями

В среду рано утром в Среднеахтубинском районе сотрудники ДПС при досмотре на стационарном посту автомобиля «Toyota Land Cruiser» обнаружили в салоне разделанные туши двух самцов косули, внутренние органы и голову одного из животных.

Во внедорожнике вместе с 33-летним водителем находились двое пассажиров в возрасте 33 и 32 лет. У них полицейские изъяли охотничье ружье МР-155 калибра 12 мм, патроны к нему и нож.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, согласно заключению специалистов, ущерб животному миру региона составил 120 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны. Свою причастность к незаконной охоте они отрицают.

Дознаватели уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье может стать арест на 6 месяцев.