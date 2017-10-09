Врачи НИИ Сербского исследуют извращенную психику волгоградки-насильницы

Расследование уголовного дела, в основу которого легла шокирующая история о развращении и систематических изнасилованиях 12-летней девочки собственными родителями, затянулось.

Следователи СО по Тракторозаводскому району СУ СКР региона вот уже более трех месяцев дожидаются экспертного заключения о психическом здоровье матери девочки. В данный момент 34-летняя волгоградка продолжает находиться в НИИ им. Сербского в Москве. На днях врачи наконец приступили к ее обследованию, которое продлится около двух недель, сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району регионального СУ СКР Алим Гешев.

Что же касается медицинского заключения в отношении главы семейства - 34-летнего Дмитрия А., то оно уже давно готово. Мужчина признан полностью вменяемым.

Если врачи НИИ им. Сербского признают мать девочки психически нездоровой, то ее направят на принудительное лечение. В противном случае чету извращенцев будут судить по ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Наказание по этой статье от 12 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, о шокирующем преступлении в отношении ребенка стало известно в марте этого года. После планового медосмотра 12-летней девочки в больнице №5 Краснооктябрьского района Волгограда гинеколог сообщил в правоохранительные органы, что школьница уже как минимум год ведет половую жизнь. Сразу же после этого родителей ребенка задержали, они стали подозреваемыми, а через несколько недель были лишены родительских прав.