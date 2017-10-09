Врачи НИИ Сербского исследуют извращенную психику волгоградки-насильницы
Следователи СО по Тракторозаводскому району СУ СКР региона вот уже более трех месяцев дожидаются экспертного заключения о психическом здоровье матери девочки. В данный момент 34-летняя волгоградка продолжает находиться в НИИ им. Сербского в Москве. На днях врачи наконец приступили к ее обследованию, которое продлится около двух недель, сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району регионального СУ СКР Алим Гешев.
Что же касается медицинского заключения в отношении главы семейства - 34-летнего Дмитрия А., то оно уже давно готово. Мужчина признан полностью вменяемым.
Если врачи НИИ им. Сербского признают мать девочки психически нездоровой, то ее направят на принудительное лечение. В противном случае чету извращенцев будут судить по ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Наказание по этой статье от 12 до 20 лет тюрьмы.
Напомним, о шокирующем преступлении в отношении ребенка стало известно в марте этого года. После планового медосмотра 12-летней девочки в больнице №5 Краснооктябрьского района Волгограда гинеколог сообщил в правоохранительные органы, что школьница уже как минимум год ведет половую жизнь. Сразу же после этого родителей ребенка задержали, они стали подозреваемыми, а через несколько недель были лишены родительских прав.
Мать в ходе допросов поясняла, что ее в детстве изнасиловал неизвестный, и она хотела, чтобы ее дочь начала сексуальную жизнь без стресса, в комфортных условиях. Следователи насчитали около 50 эпизодов полового «воспитания» девочки, когда она оказывалась вместе со взрослыми в одной кровати.
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