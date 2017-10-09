В Волжском бывшему налоговому инспектору дали семь лет колонии за взятку
Сегодня, 10:04ПроисшествияНикита ДробныФото: rostovgazeta.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Волжский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Петросян, бывшего госинспектора отдела выездных проверок местной ИФНС. Бывшую госслужащую признали виновной в получении крупной взятки.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, в феврале осуждённая получила через посредника 300 тысяч рублей от нескольких волжских предпринимателей. В обмен на эту сумму она обещала замять дело, связанное с неуплатой бизнесменами НДС, и обеспечить им снижение штрафов.
Хотя сама Петросян до последнего отрицала свою вину, суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил женщину к семи годам колонии общего режима. Кроме того, ей придётся заплатить штраф в размере 3 млн рублей, а после освобождения она не сможет занимать должности на госслужбе в течение четырёх лет.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами процесса.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей