В Волгограде уроженец Дагестана осужден за убийство в ХХ веке

Трагические события развернулись еще 19 лет назад. 8 мая 1998 года осужденный вместе с двумя приятелями отправился отдыхать в баню в Дзержинском районе Волгограда.

Друзья даже не успели зайти в заведение, когда между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Уроженец Дагестана, которому на тот момент было 40 лет, достал нож и нанес несколько ранений своим приятелям, а затем скрылся. Мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии, выжить посчастливилось только одному из них.

Сразу же после расправы подозреваемый скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Однако в январе этого года правоохранители задержали мужчину по ориентировке в Москве.

Уроженец Дагестана пытался убедить следователей, что страдает психическим расстройством и у него случилась амнезия, поэтому он якобы и не сдался правоохранителям, но эта версия оказалась несостоятельной, что подтвердила стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.