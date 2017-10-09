В Волгограде уроженец Дагестана осужден за убийство в ХХ веке
Друзья даже не успели зайти в заведение, когда между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Уроженец Дагестана, которому на тот момент было 40 лет, достал нож и нанес несколько ранений своим приятелям, а затем скрылся. Мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии, выжить посчастливилось только одному из них.
Сразу же после расправы подозреваемый скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Однако в январе этого года правоохранители задержали мужчину по ориентировке в Москве.
Уроженец Дагестана пытался убедить следователей, что страдает психическим расстройством и у него случилась амнезия, поэтому он якобы и не сдался правоохранителям, но эта версия оказалась несостоятельной, что подтвердила стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, обвиняемый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Приговором Дзержинского районного суда ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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