В Волгограде осудят водителя «Лады», покалечившего женщину на переходе

Прокуратура Краснооктябрьского района обвинила 24-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21703 в причинении тяжкого вреда здоровью молодой волгоградке, которую сбил на переходе.

Наезд на пешехода был совершен в сентябре 2016 года в темное время суток. Обвиняемый – житель Дзержинского района – на автомобиле «Лада Приора» ехал по освещенной проезжей части. И все равно не заметил 36-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбив человека, водитель оставил его в опасном для жизни и здоровья состоянии, скрывшись с места происшествия, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.