В Волгограде осудят водителя «Лады», покалечившего женщину на переходе
Наезд на пешехода был совершен в сентябре 2016 года в темное время суток. Обвиняемый – житель Дзержинского района – на автомобиле «Лада Приора» ехал по освещенной проезжей части. И все равно не заметил 36-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбив человека, водитель оставил его в опасном для жизни и здоровья состоянии, скрывшись с места происшествия, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
В результате ДТП женщина получила многочисленные травмы и переломы. В настоящее время пострадавшая частично парализована и нуждается в постоянной помощи посторонних лиц.
Расследование уголовного дела проводилось следователями СУ УМВД России по г.Волгограду. Подозреваемый свою вину так и не признал.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинением передано для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд.
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