В Советском районе росгвардейцы разыскали влезшего в дом вора из Удмуртии
Молодая женщина сообщила, что неизвестный похитил с территории ее домовладения импортную автомойку, уличный пылесос, триммер, шуруповерт, строительный миксер и рабочую одежду. Общая сумма похищенного составила более 60 тысяч рублей.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Росгвардии, информация о краже поступила по радиосвязи наряду группы задержания, находящемуся на маршруте патрулирования.
По горячим следам росгвардейцы смогли найти подозреваемого. Им оказался 21-летний безработный житель Республики Удмуртия, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств.
Вместе с похищенным имуществом молодой человек был передан для дальнейшего разбирательства оперативно-следственной группе отдела полиции.
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