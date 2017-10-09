В Советском районе росгвардейцы разыскали влезшего в дом вора из Удмуртии

В Волгограде 24-летняя хозяйка частного дома по улице Трыханкина в Советском районе обратилась к правоохранителям с заявление о краже.

Молодая женщина сообщила, что неизвестный похитил с территории ее домовладения импортную автомойку, уличный пылесос, триммер, шуруповерт, строительный миксер и рабочую одежду. Общая сумма похищенного составила более 60 тысяч рублей.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Росгвардии, информация о краже поступила по радиосвязи наряду группы задержания, находящемуся на маршруте патрулирования.

По горячим следам росгвардейцы смогли найти подозреваемого. Им оказался 21-летний безработный житель Республики Удмуртия, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств.