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В Михайловке сотрудники УФСБ задержали группу распространителей наркотиков
Сюжеты:
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P1050061

В Михайловке сотрудники УФСБ задержали группу распространителей наркотиков

Сегодня, 09:26ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: пресс-служба УФСБ РФ по Волгоградской области
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