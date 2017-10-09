В Михайловке сотрудники УФСБ задержали группу распространителей наркотиков
Сегодня, 09:26ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: пресс-служба УФСБ РФ по Волгоградской области
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Сотрудники регионального УФСБ России во время оперативных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков выявили преступную группу, члены которой выращивали каннабис и перерабатывали его в целью дальнейшего сбыта в особо крупных размерах.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Волгоградской области, на поле вблизи одного их хуторов Михайловского района оперативники задержали двоих жителей г. Михайловка, которые занимались переработкой выращенной специально конопли. В ходе осмотра данного участка у них было обнаружено и изъято более 180 кг приготовленной к сбыту марихуаны и 2 кг гашиша.
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В отношении задержанных следственным отделом УФСБ по региону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК России. Устанавливаются все обстоятельства данного преступления.
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