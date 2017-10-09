В Красноармейском районе автоледи на Suzuki наехала на 17-летнего пешехода

В воскресенье примерно в 22.00 в Красноармейском районе города Волгограда внезапно под колесами автомобиля Suzuki оказался 17-летний подросток, который шел через дорогу по пешеходному переходу.

Наезд на молодого человека был совершен на пересечении улиц им. Командира Рудь и 40 лет ВЛКСМ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем иномарки находилась 43-летняя женщина-водитель. Она направлялась в сторону улицы Мачтозаводской и не пропустила пешехода, переходившего дорогу по всем правилам.