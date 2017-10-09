В Красноармейском районе автоледи на Suzuki наехала на 17-летнего пешехода
Сегодня, 13:12ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: terrorizm.net
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В воскресенье примерно в 22.00 в Красноармейском районе города Волгограда внезапно под колесами автомобиля Suzuki оказался 17-летний подросток, который шел через дорогу по пешеходному переходу.
Наезд на молодого человека был совершен на пересечении улиц им. Командира Рудь и 40 лет ВЛКСМ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем иномарки находилась 43-летняя женщина-водитель. Она направлялась в сторону улицы Мачтозаводской и не пропустила пешехода, переходившего дорогу по всем правилам.
В результате ДТП юноша получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение города Волгограда.
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