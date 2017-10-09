Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
В Красноармейском районе автоледи на Suzuki наехала на 17-летнего пешехода
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b4%d1%82%d0%bf+%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4

В Красноармейском районе автоледи на Suzuki наехала на 17-летнего пешехода

Сегодня, 13:12ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: terrorizm.net
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону