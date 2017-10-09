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В Камышине задержали убийцу женщины, не подпускавшего к жертве врачей
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Камышине задержали убийцу женщины, не подпускавшего к жертве врачей

Сегодня, 15:28ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба СКО ВНГ России
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