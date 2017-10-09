В Камышине задержали убийцу женщины, не подпускавшего к жертве врачей

В городе Камышине в одном из многоквартирных домов росгвардейцы задержали 55-летнего местного жителя, совершившего в пьяном угаре убийство женщины.

После поступления в полицию сообщения о поножовщине, которая произошла в ходе пьяного застолья, на место происшествия прибыла группа задержания отдела вневедомственной охраны.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СКО ВНГ России, уже в подъезде дома стражи порядка обнаружили агрессивного пьяного мужчину, который преградил путь бригаде «скорой помощи» и не пускал медиков на лестничную площадку. На его одежде были заметны пятна, похожие на следы крови.

Бойцы Росгвардии тут же задержали дебошира – безработного ранее судимого 55-летнего мужчину.

В квартире, где происходило шумное застолье, сотрудники вневедомственной охраны совместно с медицинскими работниками обнаружили труп 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. На теле убитой они насчитали 15 ножевых ранений.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также сотрудники следственного комитета.