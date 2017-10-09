В Еланском районе пьяный сельчанин назло отцу устроил пожар во дворе дома
О поджоге еще 22 сентября в дежурную часть полиции сообщил 50-летний местный житель. При этом мужчина сразу предположил, что это дело рук его сына.
Как оказалось, перед этим родственники распивали спиртные напитки. После чего поссорились. А через некоторое время после ухода сына возник пожар.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка задержали подозреваемого. Молодой человек в содеянном сознался. По его словам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил поджог сена назло отцу, бросив в стог недокуренную сигарету.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ – «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». По этой статье обидчивому поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.
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