В Быковском районе 3 волгоградца с монтировкой напали на местных подростков

В воскресенье вечером в полицию Быковского района обратились местные жители, которые сообщили, что на их несовершеннолетних детей было совершено разбойное нападение.

Как выяснили сотрудники полиции 15-летний и 17-летний подростки в вечернее время катались по поселку на мотоцикле Honda. К ним подъехал автомобиль, из которого вышли трое молодых людей. Угрожая подросткам монтировкой, злоумышленники похитили у них сотовые телефоны и забрали мотоцикл. После этого разбойники скрылись с места преступления, при этом один из нападавших сел за руль мотоцикла.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по горячим следам участковые уполномоченные полиции установили личности и местонахождение злоумышленников. Они были задержаны в 80 километрах от места совершения преступления.

Подозреваемые – двое 17-летних и 18-летний жителей Волгограда – приехали в поселок Быковского района к своим подругам. Увидев у подростков мотоцикл, они проследили за ними, после чего, дождавшись темноты, напали, чтобы похитить транспортное средство.

В полиции отмечают, что 18-летний подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, а его приятели состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.