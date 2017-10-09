Под Волгоградом женщина умерла после акта любви в объятиях мужа

Накануне около 17:00 в одном из общежитий Дубовки произошли трагические события.

Она не ошиблась, но картина, которая предстала перед глазами, ее потрясла. Соседка вместе с гражданским мужем лежали на кровати в обнимку обнаженными. Смущение женщины очень быстро сменилось паникой – растормошить соседку ей не удавалось, не помогло и вмешательство полуголого сожителя. Выяснилось, что 55-летняя жительница Дубовки уже не дышала, хотя еще каких-то пару часов назад она предавалась любви в жарких объятиях гражданского мужа. К слову, мужчина ровно на 10 лет моложе своей теперь уже покойной возлюбленной.