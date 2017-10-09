Под Волгоградом женщина умерла после акта любви в объятиях мужа
Местная жительница решила заглянуть к своей 55-летней соседке. На ее стук никто не ответил, и гостья сама открыла дверь, будучи уверенной, что хозяева дома.
Она не ошиблась, но картина, которая предстала перед глазами, ее потрясла. Соседка вместе с гражданским мужем лежали на кровати в обнимку обнаженными. Смущение женщины очень быстро сменилось паникой – растормошить соседку ей не удавалось, не помогло и вмешательство полуголого сожителя. Выяснилось, что 55-летняя жительница Дубовки уже не дышала, хотя еще каких-то пару часов назад она предавалась любви в жарких объятиях гражданского мужа. К слову, мужчина ровно на 10 лет моложе своей теперь уже покойной возлюбленной.
Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель следственного отдела по Дубовскому району СУ СКР по Волгоградской области Роман Шестопалов, вскрытие тела погибшей уже проведено. Диагноз медиков - сердечный приступ на фоне систематического злоупотребления алкоголем. По факту смерти жительницы Дубовки следователи проводят проверку.
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