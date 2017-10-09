Под Волгоградом столкнулись три иномарки: погиб 1 человек и трое пострадали

В минувшее воскресенье в Городищенском районе автодороге «Сызрань – Саратов –Волгоград» в двойном ДТП погибла пассажирка автомобиля Daewoo Matiz.

Столкновение трех иномарок на 671-ом километре федеральной трассы было зарегистрировано сотрудниками автоинспекции в 13.30.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 64-летний водитель внедорожника Lifan Х60, ехавший со стороны Дубовки в Волгоград, не справился с управлением и касательно задел мчавшийся по встречке микроавтобус Citroen 2227 WO.

Однако после этого 56-летний водитель не смог удержать «Ситроен» на своей полосе и совершил лобовое столкновение с машиной Daewoo Matiz.