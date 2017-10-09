Под Волгоградом столкнулись три иномарки: погиб 1 человек и трое пострадали
Сегодня, 11:44ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувшее воскресенье в Городищенском районе автодороге «Сызрань – Саратов –Волгоград» в двойном ДТП погибла пассажирка автомобиля Daewoo Matiz.
Столкновение трех иномарок на 671-ом километре федеральной трассы было зарегистрировано сотрудниками автоинспекции в 13.30.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 64-летний водитель внедорожника Lifan Х60, ехавший со стороны Дубовки в Волгоград, не справился с управлением и касательно задел мчавшийся по встречке микроавтобус Citroen 2227 WO.
Однако после этого 56-летний водитель не смог удержать «Ситроен» на своей полосе и совершил лобовое столкновение с машиной Daewoo Matiz.
В результате ДТП на месте происшествия скончалась 63-летняя пассажирка Daewoo Matiz. 26-летний водитель этой машины, ехавшая с ним 14-летняя девочка, а также водитель внедорожника получили различные травмы и были госпитализированы.
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