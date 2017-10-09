На севере Волгограда сгорела трехкомнатная квартира вместе с хозяином
Сегодня, 09:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: predgorie-online.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В воскресенье в Тракторозаводском районе города Волгограда во время крупного пожара в 8-квартирном доме погиб 47-летний мужчина.
Возгорание в двухэтажном доме на улице Зенитчиков произошло в девятом часу вечера.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, полностью загорелась трехкомнатная квартира площадью 45 квадратных метров.
Вызванные на место происшествия расчеты 1-й пожарно-спасательной части вели борьбу с огнем более трех часов. В 23.35 возгорание было ликвидировано.
В сгоревшем помещении спасатели обнаружили тело погибшего хозяина жилья – мужчину 1970 года рождения.
Специалисты считают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей