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На севере Волгограда сгорела трехкомнатная квартира вместе с хозяином
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На севере Волгограда сгорела трехкомнатная квартира вместе с хозяином

Сегодня, 09:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: predgorie-online.ru
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