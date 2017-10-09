На севере Волгограда сгорела трехкомнатная квартира вместе с хозяином

Вызванные на место происшествия расчеты 1-й пожарно-спасательной части вели борьбу с огнем более трех часов. В 23.35 возгорание было ликвидировано.

В воскресенье в Тракторозаводском районе города Волгограда во время крупного пожара в 8-квартирном доме погиб 47-летний мужчина.

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