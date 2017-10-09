На ростовской трассе «Ока», врезавшаяся в УАЗ, превратилась в груду металла

Накануне днем в Калачевском районе 25-летний водитель автомашины ВАЗ-11113 на полном ходу врезался во внедорожник УАЗ. В результате аварии пострадали пять человек.

«Ока» еще задела ростовский автомобиль Chevrolet Lacetti. Но это потом. Сначала основной удар малолитражка приняла от российского внедорожника, которым управлял 42-летний мужчина.

Двойное ДТП произошло в 13.30 на 104-ом километре трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский по вине водителя «Оки», выехавшего на полосу встречного движения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате произошедшей аварии от «Оки», можно сказать, ничего не осталось. Машина превратилась в металлолом. Водитель легковушки просто чудом выжил, хотя и пострадал серьезно.

А вот УАЗ после столкновения перевернулся и загорелся. Вместе с водителем травмы получили и три его пассажира в возрасте 42, 48 и 43 лет.