Хозяин катера, угробивший пассажира в шторм, отделался условным сроком

Николаевский районный суд вынес приговор 66-летнему камышанину, владельцу маломерного судна, которое в начале лета совершало коммерческий рейс и затонуло во время шторма.

Суд вынес ему достаточно мягкий приговор. Судовладельцу грозил реальный срок лишения свободы до 6-ти лет. На деле же, пожилой мужчина, полностью признавший свою вину, получил два года лишения свободы условно плюс штраф 100 тысяч рублей. Кроме того, осужденный будет обязан выплатить компенсацию морального вреда семье погибшего в размере 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Волгоградской транспортной прокуратуры. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, 5 июня, несмотря на шторм и запрет навигации на переправе, 66-летний владелец катера «Амадеус 5» согласился перевезти людей из Николаевска в Камышин по Волге. На борту судна находилось 10 человек, четверо из которых – дети. В пути на расстоянии 150 метров от берега носовая часть маломерного судна «Амадеус 5» врезалась в волну, из-за чего образовались повреждения лобового стекла и нарушение герметичности корпуса. Лодка, не приспособленная к плаванию в такую погоду, перевернулась, и люди оказались в воде. Один из пассажиров, 56-летний мужчина, во время спуска на воду ударился головой о борт судна и погиб. Остальные, в том числе капитан, сумели благополучно добраться до берега.