Хозяин катера, угробивший пассажира в шторм, отделался условным сроком
Мужчина обвинялся по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Суд вынес ему достаточно мягкий приговор. Судовладельцу грозил реальный срок лишения свободы до 6-ти лет. На деле же, пожилой мужчина, полностью признавший свою вину, получил два года лишения свободы условно плюс штраф 100 тысяч рублей. Кроме того, осужденный будет обязан выплатить компенсацию морального вреда семье погибшего в размере 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Волгоградской транспортной прокуратуры. Приговор в законную силу еще не вступил.
Напомним, 5 июня, несмотря на шторм и запрет навигации на переправе, 66-летний владелец катера «Амадеус 5» согласился перевезти людей из Николаевска в Камышин по Волге. На борту судна находилось 10 человек, четверо из которых – дети. В пути на расстоянии 150 метров от берега носовая часть маломерного судна «Амадеус 5» врезалась в волну, из-за чего образовались повреждения лобового стекла и нарушение герметичности корпуса. Лодка, не приспособленная к плаванию в такую погоду, перевернулась, и люди оказались в воде. Один из пассажиров, 56-летний мужчина, во время спуска на воду ударился головой о борт судна и погиб. Остальные, в том числе капитан, сумели благополучно добраться до берега.
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