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Житель Михайловки не успел продать «урожай» в 42 килограмма марихуаны
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Mihaylovka3 800x600

Житель Михайловки не успел продать «урожай» в 42 килограмма марихуаны

Сегодня, 14:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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