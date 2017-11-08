Житель Михайловки не успел продать «урожай» в 42 килограмма марихуаны

В Михайловке 37-летний местный житель настолько активно готовился продавать марихуану, что заготовил ее с избытком. Растительный наркотик занял 15 коробок, 2 пластиковые бочки и еще несколько пакетов.

Эти крупные запасы марихуаны накануне обнаружили оперативники в ходе обыска домовладения подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, общий вес изъятого зелья составил более 42 килограммов.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Установлено, что мужчина занимался выращиванием конопли на заброшенных полях. Собранный «урожай» он хранил с целью сбыта.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Следователи Отдела МВД России по г. Михайловке возбудили уголовное дело по ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ. За покушение на сбыт наркотических средств мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.