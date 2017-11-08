Житель Михайловки не успел продать «урожай» в 42 килограмма марихуаны
Сегодня, 14:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Михайловке 37-летний местный житель настолько активно готовился продавать марихуану, что заготовил ее с избытком. Растительный наркотик занял 15 коробок, 2 пластиковые бочки и еще несколько пакетов.
Эти крупные запасы марихуаны накануне обнаружили оперативники в ходе обыска домовладения подозреваемого.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, общий вес изъятого зелья составил более 42 килограммов.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Установлено, что мужчина занимался выращиванием конопли на заброшенных полях. Собранный «урожай» он хранил с целью сбыта.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Следователи Отдела МВД России по г. Михайловке возбудили уголовное дело по ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ. За покушение на сбыт наркотических средств мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
По ходатайству следователей задержанный был заключен под стражу.
Материалы по теме
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей