В Волжском за нарушение ветеринарных правил оштрафовали ТД «Перекресток»
В ходе проверки ветинспекторы установили, что на продукцию мясного цеха супермаркета «Перекресток» (окорочка куриные охлажденные, полутушка куриная, фарш домашний, филе куриное, фарш куриный, фарш куриный из филе, фарш свиной, фарш домашний) не оформляются ветеринарные сопроводительные документы.
Тем самым, акционерное общество нарушило ряд законодательных документов, в том числе ст.15, ст.23 Закона РФ «О ветеринарии», сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
В ведомстве отметили, что нарушение ветеринарно-санитарных правил оборота продуктов животноводства создает угрозу причинения вреда здоровью людей.
В отношении АО «Торговый дом «Перекресток» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Штраф составил 10 тысяч рублей.
С работниками супермаркета инспекторы провели беседу о необходимости соблюдения ветеринарных правил при реализации животноводческой продукции.
+7 937 708 14 50