В Волжском за нарушение ветеринарных правил оштрафовали ТД «Перекресток»

В отношении АО «Торговый дом «Перекресток» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Штраф составил 10 тысяч рублей.

Тем самым, акционерное общество нарушило ряд законодательных документов, в том числе ст.15, ст.23 Закона РФ «О ветеринарии», сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В ходе проверки ветинспекторы установили, что на продукцию мясного цеха супермаркета «Перекресток» (окорочка куриные охлажденные, полутушка куриная, фарш домашний, филе куриное, фарш куриный, фарш куриный из филе, фарш свиной, фарш домашний) не оформляются ветеринарные сопроводительные документы.

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