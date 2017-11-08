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В Волжском за нарушение ветеринарных правил оштрафовали ТД «Перекресток»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском за нарушение ветеринарных правил оштрафовали ТД «Перекресток»

Сегодня, 12:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: primorye24.ru
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