В Волгограде у подозреваемых в хищении денег дольщиков прошли обыски
Сегодня сотрудники Управления экономический безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Управления МВД России по г. Волгограду наведались по адресам жительства и работы руководителей и учредителей фирм-застройщика, входящих в группу компаний ОАО «ЗЖБИК» - ООО «СтройСнаб», ООО «Строй-Сити» и ООО «ДомСтройИнвест». В результате проведенных мероприятий были изъяты бухгалтерские документы.
Не обошлось и без задержаний. В порядке ст. 91 УПК РФ задержана директор ООО, отвечающая за строительство жилого дома в Дзержинском районе. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Руководство «дочек» компании ОАО»ЗЖБИК» подозревается в том, что из их оборота чудесным образом испарились 825 млн. рублей, полученных от дольщиков. Из-за чего выше названные объекты строительства в Красноармейском, Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда в эксплуатацию до сих пор не введены, а акты приема-передачи не подписаны. Из-за срывов темпов строительства были грубо нарушены права 600 дольщиков. Многие семьи, рассчитывающие въехать в свои квартиры согласно срокам, указанным в договоре, теперь ютятся в съемном жилье или у родственников.
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