В Волгограде у подозреваемых в хищении денег дольщиков прошли обыски

Пока сразу несколько жилых комплексов - «Чайка-2», «Адмиралтейский», «Династия» - ждут завершения строительства, волгоградские полицейские провели оперативные мероприятия у тех, кто, по мнению следствия, виновен в срыве сроков сдачи этих объектов.

Сегодня сотрудники Управления экономический безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Управления МВД России по г. Волгограду наведались по адресам жительства и работы руководителей и учредителей фирм-застройщика, входящих в группу компаний ОАО «ЗЖБИК» - ООО «СтройСнаб», ООО «Строй-Сити» и ООО «ДомСтройИнвест». В результате проведенных мероприятий были изъяты бухгалтерские документы.

Не обошлось и без задержаний. В порядке ст. 91 УПК РФ задержана директор ООО, отвечающая за строительство жилого дома в Дзержинском районе. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.