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В Волгограде у подозреваемых в хищении денег дольщиков прошли обыски
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде у подозреваемых в хищении денег дольщиков прошли обыски

Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: obzor.io
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