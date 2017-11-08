В трех волгоградских фирмах прошли обыски по делу о хищении денег дольщиков

Следователи областного Главка полиции продолжают расследование уголовного дела о недобросовестном застройщике многоквартирных домов ЖК «Чайка-2», ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия» в Волгограде. Для выяснения обстоятельств хищения денег дольщиков проведены обысковые мероприятия.

Оперативники Управления экономический безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Управления МВД России по г. Волгограду пришли с обысками в офисы фирм-застройщика, входящих в группу компаний ОАО «ЗЖБИК» - ООО «СтройСнаб», ООО «Строй-Сити» и ООО «ДомСтройИнвест». Следственные действия проведены и по местам жительства руководителей и учредителей этих обществ.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по условиям договоров, застройщик должен был ввести в эксплуатацию и передать по актам приема-передачи объекты строительства в Красноармейском, Дзержинском и Ворошиловском районах. В целом от участников долевого строительства он получил свыше 825 млн рублей.

Однако до сих пор заключенные договоры не выполнены. Нарушены права более чем 600 дольщиков.

В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования дела. Также задержана директор общества с ограниченной ответственностью, отвечающая за строительство жилого дома в Дзержинском районе. Следователи намерены ходатайствовать о заключении ее под стражу.