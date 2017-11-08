В Ольховском районе местный егерь устроил незаконную охоту на зайцев

В минувший вторник на территории охотничьего хозяйства «Солодченское» в Ольховском районе полицейские задержали двух местных жителей в возрасте 51 и 41 лет, подозреваемых в браконьерстве.

Мужчин, которые незаконно охотились на зайцев, заметил сотрудник отдела федерального госнадзора за объектами живого мира Волгоградской области. Он же и вызвал стражей порядка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемые вели отстрел зайцев на внедорожнике ВАЗ-21213. В багажнике автомобиля были обнаружены тушки животных. У нарушителей изъяты ружье ИЖ-27 и карабин Тигр СОК-5.

Подозреваемые пытались убедить правоохранителей, что не занимались охотой, а тушки зайцев нашли в поле.

Устанавливая личности задержанных, правоохранители выяснили, что один из них является егерем этих охотничьих угодий.