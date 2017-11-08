В Ольховском районе местный егерь устроил незаконную охоту на зайцев
Мужчин, которые незаконно охотились на зайцев, заметил сотрудник отдела федерального госнадзора за объектами живого мира Волгоградской области. Он же и вызвал стражей порядка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемые вели отстрел зайцев на внедорожнике ВАЗ-21213. В багажнике автомобиля были обнаружены тушки животных. У нарушителей изъяты ружье ИЖ-27 и карабин Тигр СОК-5.
Подозреваемые пытались убедить правоохранителей, что не занимались охотой, а тушки зайцев нашли в поле.
Устанавливая личности задержанных, правоохранители выяснили, что один из них является егерем этих охотничьих угодий.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ – «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». По этой статье максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.
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