В Камышине при пожаре в пятиэтажке едва не сгорел 40-летний мужчина
Сегодня, 10:07ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: nord-news.ru
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Во вторник поздно вечером в городе Камышине произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Воинов-Интернационалистов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в двухкомнатной квартире горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров.
Соседи вызвали пожарных в 20.56. Горение было ликвидировано за пятнадцать минут сотрудниками 28-й пожарно-спасательной части.
Во время происшествия пострадал находившийся в квартире 40-летний мужчина. Его доставили в медучреждение для оказания помощи.
Специалисты МЧС пока не установили причину пожара.
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