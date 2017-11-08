В Быковском районе фура на встречке раздавила «шестерку» вместе с водителем

Во вторник в одиннадцатом часу ночи в Быковском районе под большегруз, ехавший со стороны города Николаевска, угодил ВАЗ-21063. В ДТП водитель легковушки не выжил.

Авария произошла в 22.15 на 648 километре автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 43-летний водитель «шестерки» столкнулся с автомашиной Volvo FH 4X2T, выехав на полосу встречного движения.

Когда мужчину вытащили из искореженной легковушки, он еще какое-то время был жив. Позднее он скончался по дороге в больницу.