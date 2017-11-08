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В Быковском районе фура на встречке раздавила «шестерку» вместе с водителем
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Bykovskiy 07.11. 800x600

В Быковском районе фура на встречке раздавила «шестерку» вместе с водителем

Сегодня, 13:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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