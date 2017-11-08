Под Волгоградом ГАЗель врезалась в Daewoo Nexia: водитель иномарки погиб
Сегодня, 11:08ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне поздно вечером в Среднеахтубинском районе 28-летний водитель автомобиля ГАЗ-2705 устроил смертельное ДТП на автодороге Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград.
Примерно в 21.20 молодой человек ехал из Быково в сторону областного центра и на 731 километре не справился с управлением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Оказавшись на встречной полосе, ГАЗель на скорости врезалась в автомобиль Daewoo Nexia.
В результате лобового столкновения водитель иномарки – 27-летний волжанин – скончался на месте происшествия.
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