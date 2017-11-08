Под Волгоградом ГАЗель врезалась в Daewoo Nexia: водитель иномарки погиб

Примерно в 21.20 молодой человек ехал из Быково в сторону областного центра и на 731 километре не справился с управлением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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