На юге Волгограда водитель Mitsubishi задавил пенсионера рядом с переходом
Сегодня, 12:55ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Misanec.ru
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В минувший вторник в Красноармейском районе 48-летний водитель автомашины Mitsubishi наехал на пожилого пешехода, переходившего дорогу. Полученные пенсионером травмы оказались смертельными.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в шестом часу вечера водитель иномарки следовал по улице Довженко в сторону Удмуртской. В это время 72-летний мужчина шел через проезжую часть и попал под колеса машины.
В полиции уточнили, что пенсионер находился в зоне видимости пешеходного перехода.
Пожилой волгоградец получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу бригадой «скорой помощи». Однако уже в медучреждении пенсионер скончался.
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