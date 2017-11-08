Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
На юге Волгограда водитель Mitsubishi задавил пенсионера рядом с переходом
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%b7%d0%b4+%d0%bd%d0%b0+%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0

На юге Волгограда водитель Mitsubishi задавил пенсионера рядом с переходом

Сегодня, 12:55ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Misanec.ru
Читайте
также
В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник
Охота пуще неволи: сезон в самом разгаре
Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом