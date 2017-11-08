На юге Волгограда водитель Mitsubishi задавил пенсионера рядом с переходом

Пожилой волгоградец получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу бригадой «скорой помощи». Однако уже в медучреждении пенсионер скончался.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в шестом часу вечера водитель иномарки следовал по улице Довженко в сторону Удмуртской. В это время 72-летний мужчина шел через проезжую часть и попал под колеса машины.

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