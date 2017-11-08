На севере Волгограда ночью неизвестные подожгли две иномарки
Сегодня, 09:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kopeysk24.ru
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В среду, 8 ноября, в Тракторозаводском районе сотрудники МЧС зарегистрировали возгорание двух импортных легковушек.
Пожар произошел около 4 часов утра на улице Шурухина, где были припаркованы иномарки.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, по всей площади горел автомобиль Daewoo Nexia 1997 года выпуска. Огонь от него перекинулся на стоявший рядом Hyundai Accent.
Вторая машина не успела разгореться – прибывшие на место происшествия расчеты 1-й пожарно-спасательной части быстро потушили огонь.
Как утверждают сотрудники МЧС, в данном случае был совершен поджог.
Напомним, вчера ночью в Волгограде также сгорели два автомобиля - Toyota Land Cruiser и Toyota Avensis. Обе машины на ночь были оставлены владельцами на улице Казахской.
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