На севере Волгограда ночью неизвестные подожгли две иномарки

В среду, 8 ноября, в Тракторозаводском районе сотрудники МЧС зарегистрировали возгорание двух импортных легковушек.

Пожар произошел около 4 часов утра на улице Шурухина, где были припаркованы иномарки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, по всей площади горел автомобиль Daewoo Nexia 1997 года выпуска. Огонь от него перекинулся на стоявший рядом Hyundai Accent.

Вторая машина не успела разгореться – прибывшие на место происшествия расчеты 1-й пожарно-спасательной части быстро потушили огонь.

Как утверждают сотрудники МЧС, в данном случае был совершен поджог.