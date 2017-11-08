Экс-начальника отдела образования Ольховского района осудят за мошенничество

Иловлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела образования администрации Ольховского района, который обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало, что в мае этого года мать 11-классника местной школы попросила подозреваемого помочь сыну получить хорошие результаты на экзамене по физике. Тот запросил за свою услугу 40 тысяч рублей. Когда родители мальчика перевели на его счет деньги, он сказал, что школьник должен во время экзамена выйти в туалет, где ему передадут ответы на вопросы теста. Однако свое обещание не сдержал.

Школьник получил всего 38 баллов за экзамен. А его обманутые родители обратились в полицию.

В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области отметили, что чиновник взял деньги, зная, что не может повлиять на результаты тестирования, так как не является членом государственной экзаменационной комиссии.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили, в том числе результаты проверки, проведенной прокуратурой Ольховского района.

Теперь следствием собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой района, направлено в суд для рассмотрения по существу.