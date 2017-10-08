В Ворошиловском районе в тройном ДТП пострадали младенец и 7-летний ребенок

Авария с участием сразу четырех легковых автомобилей произошла в субботу около трех часов дня в Ворошиловском районе города Волгограда. Пострадали два малолетних ребенка.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, тройное ДТП было зарегистрировано напротив дома №58 по улице Рабоче-Крестьянской.

Все началось с того, что 33-летняя автоледи, управлявшая машиной Лада Калина, не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в попутный внедорожник Volkswagen Tiguan.

От удара иномарка наехала на стоящую на светофоре еще одна автомашину Лада Калина. Та, в свою очередь, совершила наезд на находившийся впереди Renault Logan.