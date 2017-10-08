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В Ворошиловском районе в тройном ДТП пострадали младенец и 7-летний ребенок
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Ворошиловском районе в тройном ДТП пострадали младенец и 7-летний ребенок

Сегодня, 10:55ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: belive.ru
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