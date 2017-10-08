В Волгограде автобус наехал на Daewoo Matiz: пострадали водитель с ребенком

При столкновении пострадала не только водитель иномарки, но и ее 11-летняя пассажирка. С места происшествия они были доставлены в медицинское учреждение города Волгограда.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, виновником аварии стал 55-летний водитель автобуса маршрута №6к, ехавший по Исторической в сторону улицы Землячки. Пересекая проспект, он не предоставил преимущество в движении Daewoo Matiz.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50