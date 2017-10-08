В Волгограде автобус наехал на Daewoo Matiz: пострадали водитель с ребенком
Сегодня, 12:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувшую субботу утром в Дзержинском районе города Волгограда автобус ПАЗ-320302 врезался в легковой автомобиль Daewoo Matiz, которым управляла 25-летняя девушка.
Столкновение машин случилось около 9 часов утра на проспекте Жукова.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, виновником аварии стал 55-летний водитель автобуса маршрута №6к, ехавший по Исторической в сторону улицы Землячки. Пересекая проспект, он не предоставил преимущество в движении Daewoo Matiz.
При столкновении пострадала не только водитель иномарки, но и ее 11-летняя пассажирка. С места происшествия они были доставлены в медицинское учреждение города Волгограда.
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