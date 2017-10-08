Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
В центре Волгограде из-за лихача на мотоцикле столкнулись две иномарки
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Stolknovenie centr rayon 3 800x600

В центре Волгограде из-за лихача на мотоцикле столкнулись две иномарки

Сегодня, 14:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону