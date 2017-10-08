В центре Волгограде из-за лихача на мотоцикле столкнулись две иномарки
Сегодня, 14:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Минувшей ночью в Центральном районе города Волгограда произошло двойное ДТП из-за проехавшего на «красный» свет мотоциклиста. При этом сам виновник аварии едва не угробил себя и свою молодую пассажирку.
Это ДТП сотрудники ГИБДД зарегистрировали в 23.15 на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на проспекте 26-летний водитель, управляя спортивным мотоциклом Honda CBR600F, проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрестке. Однако проскочить между машинами, начавшими движение по Комсомольской, он не успел.
Лихач врезался в автомобиль Kia Rio, ехавший в сторону улицы Мира. 44-летний водитель иномарки, пытаясь уйти от столкновения, в свою очередь, врезался во встречный автомобиль Daewoo Nexia.
В результате происшествия виновник аварии, а также его 21-летняя пассажирка попали в больницу.
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