В центре Волгограде из-за лихача на мотоцикле столкнулись две иномарки

Минувшей ночью в Центральном районе города Волгограда произошло двойное ДТП из-за проехавшего на «красный» свет мотоциклиста. При этом сам виновник аварии едва не угробил себя и свою молодую пассажирку.

Это ДТП сотрудники ГИБДД зарегистрировали в 23.15 на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на проспекте 26-летний водитель, управляя спортивным мотоциклом Honda CBR600F, проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрестке. Однако проскочить между машинами, начавшими движение по Комсомольской, он не успел.

Лихач врезался в автомобиль Kia Rio, ехавший в сторону улицы Мира. 44-летний водитель иномарки, пытаясь уйти от столкновения, в свою очередь, врезался во встречный автомобиль Daewoo Nexia.