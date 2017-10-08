В Светлоярском районе в садовом товариществе сгорел дачник вместе с домом

Возгорание на одном из участков дачного массива в поселке Киров случилось примерно в пять утра.

В воскресенье, 8 октября, рано утром в результате пожара в СНТ «Канатчик-2» в Светлоярском районе погиб 47-летний мужчина.

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