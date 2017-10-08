В Светлоярском районе в садовом товариществе сгорел дачник вместе с домом
Сегодня, 10:18ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
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В воскресенье, 8 октября, рано утром в результате пожара в СНТ «Канатчик-2» в Светлоярском районе погиб 47-летний мужчина.
Возгорание на одном из участков дачного массива в поселке Киров случилось примерно в пять утра.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь полностью уничтожил небольшой дачный домик размером 3х4 метра.
Сотрудники 55-й пожарно-спасательной части после ликвидации возгорания обнаружили на месте происшествия погибшего хозяина участка – мужчину 1970 года рождения.
Сотрудники МЧС предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.
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