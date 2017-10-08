В Кумылженском районе задержали безработных сельчан с электроудочками

В Кумылженском районе следователи возбудили уголовное дело против двоих местных жителей, которые подозреваются в лове рыбы незаконным способом – с помощью электроудочек.

Браконьеры – 32 и 31-летние безработные жители станицы Кумылженской – были задержаны участковым уполномоченным полиции на реке Хопер в четырех километрах юго-западнее хутора Глушица.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, у нарушителей были изъяты аккумулятор, электроудочки, лодка, мотор и незаконный улов в количестве 125 штук рыб различных видов.

Уголовное дело против молодых людей возбуждено по ч.3 ст.256 УК РФ - «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».