В Калачевском районе автоледи на внедорожнике задавила 60-летнего пешехода

Женщина направлялась на иномарке в сторону Волгограда и не пропустила пешехода, который шел через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Наезд на 60-летнего пенсионера произошел в седьмом часу вечера на 73 километре федеральной трассы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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