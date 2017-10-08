В Калачевском районе автоледи на внедорожнике задавила 60-летнего пешехода
Сегодня, 12:57ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: pg21.ru
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В минувшую субботу в Калачевском районе на дороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский» 44-летняя автоледи на Mazda Demio задавила пожилого человека.
Наезд на 60-летнего пенсионера произошел в седьмом часу вечера на 73 километре федеральной трассы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Женщина направлялась на иномарке в сторону Волгограда и не пропустила пешехода, который шел через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Попав под колеса внедорожника, мужчина скончался сразу на месте происшествия.
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