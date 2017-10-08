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С начала года в регионе саперы обезвредили 5 тысяч боеприпасов времен ВОВ
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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С начала года в регионе саперы обезвредили 5 тысяч боеприпасов времен ВОВ

Сегодня, 11:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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