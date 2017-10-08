С начала года в регионе саперы обезвредили 5 тысяч боеприпасов времен ВОВ
Сегодня, 11:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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На территории Волгоградской области с начала 2017 года военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) уничтожили свыше 5 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Среди опасных находок, пролежавших в земле около 75 лет, – более 1 тысячи артиллерийских снарядов, почти 400 минометных мин, свыше 70 реактивных снарядов и ручных гранат и многое другое. Все они были уничтожены путем подрыва, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Для обезвреживания взрывоопасных предметов было привлечено около 100 военнослужащих инженерного подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгограде.
Все заявки на разминирование поступившие в мотострелковое соединение были выполнены в полном объеме и в срок.
Также военные саперы провели в этом году более 20 занятий с поисковыми отрядами и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при нахождении взрывоопасных предметов.
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