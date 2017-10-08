С начала года в регионе саперы обезвредили 5 тысяч боеприпасов времен ВОВ

На территории Волгоградской области с начала 2017 года военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) уничтожили свыше 5 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Среди опасных находок, пролежавших в земле около 75 лет, – более 1 тысячи артиллерийских снарядов, почти 400 минометных мин, свыше 70 реактивных снарядов и ручных гранат и многое другое. Все они были уничтожены путем подрыва, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Для обезвреживания взрывоопасных предметов было привлечено около 100 военнослужащих инженерного подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгограде.

Все заявки на разминирование поступившие в мотострелковое соединение были выполнены в полном объеме и в срок.