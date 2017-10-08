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На трассе «Волгоград-Астрахань» насмерть разбился водитель Skoda Octavia
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На трассе «Волгоград-Астрахань» насмерть разбился водитель Skoda Octavia

Сегодня, 12:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tvk6.ru
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