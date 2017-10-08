На трассе «Волгоград-Астрахань» насмерть разбился водитель Skoda Octavia
Сегодня, 12:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tvk6.ru
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Накануне поздно вечером в Ленинском районе на дороге «Волгоград-Астрахань» перевернулся автомобиль Skoda Octavia. Водитель погиб на месте.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария со смертельным исходом случилась в 20.30 на 64-ом километре федеральной трассы.
32-летний водитель иномарки ехал в Волгоград со стороны города Ахтубинска и не справился с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет.
Сам водитель скончался до приезда «скорой», а его 32-летняя спутница с травмами была госпитализирована в больницу.
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