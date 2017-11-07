За неделю у жителей региона изъяли 109 литров смертельно опасного алкоголя
В ходе полицейских рейдов было выявлено 48 преступлений в сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, среди преступлений – 8 фактов незаконного предпринимательства, 31 случай продажи продукции, не отвечающей требованиям безопасности, 5 фактов производства контрафактного алкоголя.
Сотрудники полиции проверяли автотранспорт, точки общественного питания. За указанный период в Волгограде были ликвидированы два подпольные цеха по производству алкогольного суррогата.
Один, как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», находился в частном домовладении в Краснооктябрьском районе, другой – в гаражном боксе в Тракторозаводском районе.
За неделю из незаконного оборота было изъято 487 литра этилового спирта, почти 3,5 тыс. литров готовой алкогольной продукции. Кстати, из них 109 литров, согласно результатам проведенных исследований, признаны опасными для жизни и здоровья.
Стражи порядка установили 54 лица, причастных к совершению преступлений данной категории.
Ущерб, причиненный правообладателям торговых марок по изъятой в ходе проведения операции продукции, составил 2 миллиона 200 тысяч рублей.
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