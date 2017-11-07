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В Волгограде завели дело на владельца катера, возившего с перегрузом людей
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде завели дело на владельца катера, возившего с перегрузом людей

Сегодня, 16:22ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: yusut.sledcom.ru
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