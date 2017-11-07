В Волгограде завели дело на владельца катера, возившего с перегрузом людей
Правонарушитель был выявлен 19 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на правом берегу Волги в районе нижней террасы Центральной набережной Волгограда.
Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, молодой человек вез семерых пассажиров на лодке Patriot Favorit 480 за вознаграждение в 600 рублей. Однако, как было установлено, мужчина не имел документов на право таких перевозок. Во-вторых, маломерное судно эксплуатировалось с перегрузом (7 человек вместо 5).
Также катер не был зарегистрирован и не имел соответствующего оборудования и судового снабжения. Тем самым его владелец подвергал серьезной опасности своих пассажиров, пояснили в Управлении.
В настоящее время следователем проведен осмотр судна, допрошены свидетели и подозреваемый. Расследование уголовного дела продолжается.
Максимальным наказанием для нарушителя по ч.1 ст.238 УК РФ может стать лишение свободы на срок до двух лет.
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