В Волгограде завели дело на владельца катера, возившего с перегрузом людей

В Волгограде сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР завели уголовное дело на 29-летнего местного жителя, которого обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя (ч.1 ст.238 УК РФ).

Правонарушитель был выявлен 19 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на правом берегу Волги в районе нижней террасы Центральной набережной Волгограда.

Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, молодой человек вез семерых пассажиров на лодке Patriot Favorit 480 за вознаграждение в 600 рублей. Однако, как было установлено, мужчина не имел документов на право таких перевозок. Во-вторых, маломерное судно эксплуатировалось с перегрузом (7 человек вместо 5).

Также катер не был зарегистрирован и не имел соответствующего оборудования и судового снабжения. Тем самым его владелец подвергал серьезной опасности своих пассажиров, пояснили в Управлении.

В настоящее время следователем проведен осмотр судна, допрошены свидетели и подозреваемый. Расследование уголовного дела продолжается.