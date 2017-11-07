В Волгограде двух сбежавших из дома подростков нашли в заброшенной квартире

В полицию Красноармейского района накануне обратились две местные жительницы, у которых сыновья еще четыре дня назад ушли из дома и не вернулись.

Заявления от матерей поступили 6 ноября в 19.40, а уже ближе к ночи стражи порядка разыскали сбежавших из дома школьников в возрасте 13 и 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские обнаружили подростков живыми и здоровыми в заброшенной квартире дома по улице Мачтозаводской в Красноармейском районе. По словам школьников, им захотелось самостоятельной жизни, и они решили немного пожить отдельно от взрослых.

Как рассказали родители, подростки и раньше уходили из дома. Только на этот раз их отсутствие затянулось, а самостоятельные поиски пропавших ни к чему не привели.

В настоящее время оба несовершеннолетних находятся дома. В отношении родителей составлены протоколы по ст. 5.35. КоАП РФ – «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».