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В Волгограде двух сбежавших из дома подростков нашли в заброшенной квартире
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде двух сбежавших из дома подростков нашли в заброшенной квартире

Сегодня, 15:04ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: amurmedia.ru
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