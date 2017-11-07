В Центральном районе бывший зек разрезал животы двум посетителям пивбара
Сегодня, 17:45ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: glavny.tv
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В Центральном районе города Волгограде полицейские задержали 34-летнего ранее судимого мужчину, тяжело ранившего ножом двух человек.
Вечером 4 ноября в больницу были доставлены двое посетителей пивбара на улице Донецкой. У мужчин в возрасте 40 и 34 лет медики диагностировали ножевые ранения живота.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, установлено, что в тот вечер потерпевшие и подозреваемый отдыхали в разных компаниях. Во время распития спиртного между ними возник словесный конфликт, который закончился поножовщиной.
В настоящее время задержанный находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Подозреваемый может лишиться свободы на срок до 12 лет, уточнили в полиции.
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