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В Советском районе среди ночи загорелись две «Тойоты» на Казахской
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Советском районе среди ночи загорелись две «Тойоты» на Казахской

Сегодня, 09:48ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: stolicaonego.ru
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