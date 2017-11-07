В Советском районе среди ночи загорелись две «Тойоты» на Казахской

Во время происшествия из людей никто не пострадал. Специалисты пока выясняют причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, внедорожник был полностью объят огнем. Второй иномарке повезло больше – площадь пожара составила только 0,2 кв.м.

Автомобили – Toyota Land Cruiser 2005 года выпуска и Toyota Avensis 2012 года выпуска – были припаркованы на улице Казахской. Сообщение об их возгорании пожарные получили в 2.23.

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