В Советском районе среди ночи загорелись две «Тойоты» на Казахской
Сегодня, 09:48ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: stolicaonego.ru
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Во вторник, 7 ноября, в Советском районе города Волгограда глубокой ночью пожарным пришлось тушить две горящие иномарки.
Автомобили – Toyota Land Cruiser 2005 года выпуска и Toyota Avensis 2012 года выпуска – были припаркованы на улице Казахской. Сообщение об их возгорании пожарные получили в 2.23.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, внедорожник был полностью объят огнем. Второй иномарке повезло больше – площадь пожара составила только 0,2 кв.м.
Во время происшествия из людей никто не пострадал. Специалисты пока выясняют причину пожара.
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