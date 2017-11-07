В клетском кооперативе «Черенский» сотрудников кормили неизвестным мясом

В Клетском районе инспектор территориального Управления Россельхознадзора выявил нарушения законодательства в области ветеринарии при проверке сельскохозяйственного производственного кооператива «Черенский».

Установлено, что в столовой учреждения с целью приготовления пищи для сотрудников хранились 30 кг мясопродуктов (фарш свиной, голова свиная, суп набор говяжий), 5 кг сала свиного и 30 штук куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов. То есть подтвердить территориальное происхождение, ветеринарно-санитарное состояние и безопасность продукции подтвердить оказалось нечем.

Кроме того, для хранения поднадзорной продукции в столовой СПК «Черенский» использовались два холодильных ларя и один бытовой холодильник, которые не были оборудованы приборами измерения температуры. А это является нарушением технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса мясной продукции», пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

За нарушение ветеринарного законодательства на должностное лицо были составлены протоколы по ч.1 ст.10.8 и ч.1 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях.