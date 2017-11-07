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Разбойнику, напавшему с карабином на почту в Волжском, грозит 10 лет тюрьмы
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Разбойнику, напавшему с карабином на почту в Волжском, грозит 10 лет тюрьмы

Сегодня, 09:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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