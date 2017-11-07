Разбойнику, напавшему с карабином на почту в Волжском, грозит 10 лет тюрьмы

В Тракторозаводский районный суд Волгограда поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении 58-летнего волжанина, совершившего разбойные нападения на ломбард и отделение почты.

Как установило следствие, еще 12 декабря 2015 года обвиняемый напал на один из ломбардов Тракторозаводского района. Мужчина надел на лицо медицинскую маску, очки и вооружился муляжом гранаты Ф-1 и газобаллонным страйкбольным пистолетом. Ворвавшись в помещение, он потребовал у женщины-продавца выдачи всех имеющихся в наличии денег.

Во время первого нападения разбойника запечатлела камера видеонаблюдения. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Работница ломбарда согласилась и пошла в подсобное помещение. Там она заперлась изнутри и позвонила в полицию. Подозреваемый тогда с места происшествия скрылся, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Второе разбойное нападение мужчина совершил уже в 2 мая этого года в Волжском. На этот раз он выбрал одно из почтовых отделений в новой части города. Предварительно он надел широкополую панаму камуфляжного цвета, медицинскую маску и солнцезащитные очки. В помещение почты он вошел, вооружившись охотничьим карабином «Сайга 410К» с двумя магазинами, ножом и муляжом гранаты.

Разбойник потребовал от двух девушек-продавцов выдать ему денежные средства и произвел несколько выстрелов из карабина. Затем он перелез через заградительную стойку и, открыв кассу, стал складывать обнаруженные банкноты в заранее приготовленный мешок.

Следы от выстрелов из карабина. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В этот момент один из посетителей напал на преступника сзади и скрутил ему руки. Нападавшего заперли в подсобном помещении, но тот, не желая сдаваться властям, разбил окно подсобки и пытался убежать. Ему не повезло – рядом случайно проходил сотрудник полиции, который его и обезвредил.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Было заведено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ – «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия и с использованием оружия».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В ходе расследования обвиняемый находился под стражей. По его словам, деньги ему нужны были, чтобы переехать в Москву на постоянное место жительства.